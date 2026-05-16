China Tegaskan Pendirian Terhadap Iran dan Selat Hormuz

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Beijing sekali lagi menegaskan pendirian prinsipnya terhadap Tehran dan menuntut pemberhentian segera konflik di rantau ini.

Jurucakap Kementerian Luar China mengumumkan bahawa negaranya tetap komited untuk memelihara hubungan strategiknya dengan Tehran, dan sebarang perubahan dalam suasana antarabangsa tidak akan memberi kesan terhadap pendekatan ini.

Beijing sekali lagi mengkritik tindakan ketenteraan sebelah pihak oleh Amerika Syarikat dan Israel, menggambarkan serangan-serangan tersebut sebagai haram dan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa.