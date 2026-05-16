Iran Letakkan Pistol di Kepala Amerika

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Leon Panetta, bekas Ketua Agensi Perisikan Pusat Amerika Syarikat (CIA) dan juga bekas Menteri Pertahanan AS, dalam temu bual dengan akhbar The Times memberi amaran mengenai perang terhadap Iran. Katanya, pentadbiran Donald Trump telah terlibat dalam konflik yang mungkin berlarutan selama berbulan-bulan, bertentangan dengan jangkaan awal.

“Iran letakkan senjata di kepala Amerika” Panetta menegaskan bahawa dengan mengawal Selat Hormuz, Iran memiliki tekanan besar terhadap ekonomi global dan pasaran tenaga. Selagi selat itu ditutup, Tehran masih memegang alat tekanan yang penting.

Perang Lebih Panjang Daripada Jangkaan

Bekas ketua CIA itu menekankan: “Perang yang dijangka selesai dalam 6 hingga 8 minggu kini dilihat bakal berlarutan kerana masih tiada penyelesaian kepada isu utama, termasuk program nuklear Iran dan gencatan senjata yang kekal.”

Dia juga meragui ancaman terbaharu Trump untuk melakukan serangan udara lanjut terhadap Iran. Katanya, tindakan ketenteraan tambahan tidak mungkin mengubah keadaan sebenar. Iran telah menunjukkan kemampuannya menahan tekanan dan serangan.

Panetta turut memberi amaran tentang kemungkinan pengerahan tentera darat AS ke rantau tersebut. Kawalan ketenteraan ke atas Selat Hormuz memerlukan penempatan besar-besaran tentera di kedua-dua belah selat dan kawasan sekitarnya, yang pasti akan menyebabkan korban jiwa.

Satu-satunya cara realistik untuk mengurus Selat Hormuz, menurut dia, adalah persetujuan kedua-dua pihak untuk mentadbirnya melalui satu pakatan antarabangsa bagi menjamin laluan bebas kapal.

Kritikan Terhadap Pasukan Perunding Trump

Panetta turut mengkritik pasukan perunding Trump, menyifatkan Steve Witkoff dan Jared Kushner sebagai individu ‘tanpa pengalaman diplomatik’.

Dia mengakhiri amaran dengan berkata: "Walaupun persetujuan tercapai antara kedua-dua pihak, kemungkinan AS dan Israel kembali terlibat dalam konflik dengan Iran pada tahun-tahun mendatang masih tetap ada."