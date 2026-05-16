Amaran Keras Iran, Jangan Cabar Kami Lagi

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, memberi amaran keras kepada Amerika Syarikat dan "Israel" supaya tidak mencuba sebarang tindakan ketenteraan baharu terhadap Iran.

"Kami sudah biasa dengan ugutan ini," kata Araghchi di New Delhi. "Mereka tidak pernah mencapai apa-apa melalui ugutan atau peperangan, dan tidak akan mencapai apa-apa."

Beliau menegaskan tiada penyelesaian ketenteraan untuk isu melibatkan Iran. "Mereka melancarkan perang 40 hari ke atas kami dan melihat hasilnya. Iran tetap teguh."

"Makin mereka ugut, makin mereka gagal. Jika mereka mahu uji kami sekali lagi, mereka hanya akan ulangi kegagalan lalu," tegasnya.

Araghchi berkata kedudukan Iran di rantau ini kini semakin kukuh selepas kemenangan dalam perang terbaharu. "Semua negara mengakui Iran adalah pemenang."

Beliau juga mengecam UAE kerana membantu penceroboh. "UAE berdiri bersama AS semasa perang. Mereka tidak boleh berpura-pura menjadi mangsa."

"Israel dan AS tidak akan membawa keselamatan kepada UAE. Lebih baik mereka mengubah pandangan terhadap Iran. Kami jiran. Keselamatan datang dari kerjasama, bukan dari kuasa asing," akhirinya.