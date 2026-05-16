Kumpulan Handala Godam Samuel Shay, Tokoh Utama Lawatan Netanyahu ke UAE dan Perjanjian Abraham

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA):​​​​​ Kumpulan penggodam Handala mendakwa telah mencerobohi Samuel Shay, dalang lawatan Netanyahu ke UAE dan arkitek utama Perjanjian Abraham, mendedahkan rangkaian tersembunyinya.

Dalam satu kenyataan pada Khamis yang disertai dengan gambar yang diterbitkan, kumpulan itu berkata mereka telah menyasarkan "dalang di sebalik lawatan Netanyahu ke UAE" dan tokoh utama di sebalik perjanjian normalisasi yang disokong AS antara entiti pendudukan "Israel" dan negara-negara serantau, menegaskan bahawa komunikasi dan rangkaian beliau telah dikompromi.

Handala menyatakan bahawa Shay adalah penyelaras utama bagi pengaturan di belakang tabir antara "Israel" dan negara-negara Teluk, serta fasilitator utama hubungan rahsia ekonomi, politik, dan "keselamatan" antara "Tel Aviv" dan Abu Dhabi.

Kumpulan itu menyatakan bahawa melalui entiti seperti Gulf Technology Systems, Shay telah membina rangkaian luas projek bersama merangkumi teknologi, tenaga, pelaburan, pertanian, dan infrastruktur strategik yang melibatkan "Israel", UAE, dan negara Arab yang lain.

Menurut Handala, rangkaian ini mewakili rasuah, pengubahan wang haram, pemindahan teknologi 'keselamatan' Israel untuk menindas rakyat di rantau ini, dan pengkhianatan terhadap perjuangan Palestin.

Ia seterusnya menyatakan bahawa "semua kontrak rahsia, pemindahan kewangan, latihan pasukan 'keselamatan', malah pengintipan ekonomi dan perisikan terhadap Pakatan Penentangan" diselia secara langsung oleh Shay dan pasukannya.

Kumpulan itu juga berkata bahawa, berdasarkan bahan yang dikeluarkan, penglibatan Shay dalam "membekukan aset Hezbollah dan melemahkan penentangan di Lubnan" telah didokumentasikan sepenuhnya.

Handala menyatakan bahawa fail yang diterbitkan menunjukkan Shay telah memperkenalkan penjenayah seks yang telah disabitkan dan pembiaya Epstein kepada ahli perniagaan Emirati Sultan Ahmed bin Sulayem, yang membawa kepada penglibatan tokoh-tokoh Emirati dalam rangkaian Epstein.

Ia menambah bahawa agensi perisikan "Israel" Mossad menggunakan saluran ini untuk menekan individu supaya mematuhi kehendak mereka.

Kumpulan itu mengeluarkan 265 halaman komunikasi, hubungan, dan data kewangan Shay secara dalam talian, dan berkongsi maklumat perisikan berkaitan dengan negara-negara yang menyokong penentangan.

Dalam ucapan kepada khalayak di Amerika Syarikat dan Eropah, Handala menyatakan: "Kebenaran bukanlah apa yang telah digambarkan melalui perbelanjaan besar-besaran, media yang korup, dan projek bersama."

Epstein dan yang lain "membelanjakan berbilion-bilion untuk mempersembahkan ejen serantau sebagai 'model ikon yang terhormat dan simbol kemakmuran'," tetapi dana ini "tidak membawa apa-apa selain kemiskinan, rasuah, penindasan, dan pengkhianatan ke tanah Muslim."