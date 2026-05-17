Hezbollah Lancar 19 Operasi dalam 24 Jam

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Hezbollah mengumumkan telah menjalankan sekurang-kurangnya 19 operasi ketenteraan terhadap kedudukan, tentera dan peralatan Israel sepanjang 24 jam lalu di sempadan Lubnan dengan wilayah pendudukan dan lebih dalam di bahagian selatan.

Dalam kenyataan terperinci pada Sabtu, gerakan penentangan Lubnan itu menyatakan serangan tersebut melibatkan siri "operasi ketenteraan berat dan berturut-turut" yang menyasarkan kedudukan dan aset tentera Israel.

Menurut kenyataan itu, operasi termasuk serangan dron, tembakan artileri berat, dan letupan peranti bahan letupan.

Hezbollah berkata para pejuangnya menggunakan dron berkuasa bahan letupan dan quadcopter serangan untuk melaksanakan "serangan ketepatan maut" terhadap peralatan logistik tentera Israel.

Dalam kenyataan berasingan awal pagi, pergerakan itu mengumumkan para pejuangnya menyasarkan markas komando tentera Israel di kawasan perbandaran al-Bayyad di selatan Lubnan menggunakan dua dron serangan.

Hezbollah juga memberitahu pejuangnya meletupkan bahan letupan yang ditanam terhadap jengkaut tentera Israel keempat yang cuba mara dari kawasan Rashaf ke arah Hadatha.

Tentera Israel secara rasmi mengakui bahawa Hezbollah telah melepaskan beberapa peluru berpandu ke arah kedudukan tentera Israel di selatan.

Pertukaran tembakan terbaru berlaku ketika tentera Israel meneruskan serangan udara terhadap selatan Lubnan walaupun terdapat lanjutan 45 hari perjanjian gencatan senjata antara Beirut dan Tel Aviv.

Menurut Agensi Berita Kebangsaan Lubnan (NNA), serangan Israel melanda beberapa kawasan termasuk al-Marwaniyah, Kawtharieh al-Sayyad, Qaaqaaiyet El Snoubar, Deir Qanoun Ras al-Ain, Ghassaniyah, Baisariyah, dan Tefahta.

Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan pemasangan tentera kepunyaan Hezbollah, namun sumber tempatan menolak dakwaan tersebut dengan mengatakan kejiranan kediaman yang menjadi sasaran. Tentera Israel juga mengarahkan penduduk sembilan kampung di daerah Sidon dan Nabatieh untuk berpindah sekurang-kurangnya 1,000 meter, memberi amaran bahawa pasukannya bercadang bertindak "dengan kuat" terhadap Hezbollah di kawasan itu.

Menurut pihak berkuasa Lubnan, sekurang-kurangnya 2,951 orang terbunuh dan lebih 8,800 cedera akibat pencerobohan Israel ke atas Lubnan sejak awal Mac.