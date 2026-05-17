Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Lanskap geopolitik Teluk Parsi berubah secara drastik selepas kempen ketenteraan AS dan Israel ke atas Iran pada Februari lalu. Walaupun gencatan senjata dicapai pada April, kesan diplomatik dan ekonomi masih terasa di seluruh rantau ini.

UAE bertindak terlalu agresif semasa perang 40 hari tersebut. Antara tindakannya termasuk serangan udara ke atas kilang minyak Iran di Pulau Lavan, membenarkan AS dan Israel menggunakan pangkalan tenteranya untuk menyerang Iran, serta menerima bateri Iron Dome dan tentera Israel di wilayahnya.

Namun, UAE gagal membentuk blok Arab menentang Iran. Arab Saudi dan Qatar menolak desakan UAE, dengan menyatakan: "Ini bukan perang kami." Sikap ini menyebabkan hubungan UAE-Saudi semakin tegang.

Dalam satu perkembangan mengejutkan, Perdana Menteri Israel mengaku melakukan lawatan rahsia ke UAE. Kementerian Luar UAE menafikan dakwaan tersebut, tetapi ramai pihak tidak mempercayai penafian itu.

UAE juga mengumumkan keluar dari OPEC pada April 2026 – langkah yang didorong oleh politik, bukan ekonomi. Antara sebabnya ialah frustrasi terhadap kuota pengeluaran yang dikenakan Arab Saudi serta rasa terpinggir daripada rundingan gencatan senjata.

Sementara itu, Menteri Luar Iran memberi amaran bahawa sebarang "pakatan sulit" dengan Israel adalah "tidak boleh dimaafkan."

Para penganalisis berpendapat bahawa langkah berlebihan UAE kini mengancam kestabilan ekonominya sendiri. Negara kecil di Teluk itu sedang berada di garis tipis antara kepimpinan visionari dan kelemahan strategik.

Akhbar antarabangsa melaporkan bahawa tanpa pembetulan haluan, UAE berisiko menjadikan kekayaan ekonominya sebagai liabiliti terbesar.