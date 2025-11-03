Zohran Mamdani, Pendahulu dalam Pilihan Raya Datuk Bandar New York

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Berdasarkan akhbar "New York Times", lebih 735,000 penduduk New York telah mengundi lebih awal sebelum pilihan raya datuk bandar diadakan. Ini merupakan tahap penyertaan tertinggi dalam sejarah pilihan raya bukan presiden di bandar tersebut.

Berdasarkan laporan ini, jumlah undi awal yang dibuang untuk jawatan datuk bandar New York dalam pilihan raya kali ini adalah lebih empat kali ganda berbanding pilihan raya datuk bandar sebelumnya pada tahun 2021.

Laporan terkini juga mengesahkan bahawa Zahran Mamdani, calon Muslim Parti Demokrat, sedang mendahului dua pesaingnya.

Menurut laporan Associated Press juga, Zahran Mamdani telah menang dalam pilihan raya primer datuk bandar untuk Demokrat bandar New York, dan pengiraan undi terkini mengesahkan perkara ini.

Agensi berita tersebut menggambarkan kemenangan Mamdani sebagai "mengejut" dan menulis: Keunggulannya dengan perbezaan 12 peratus mengukuhkan kemenangannya bekas Gabenor Andrew Cuomo dan menghantarnya ke pilihan raya umum.

Berdasarkan data Lembaga Pilihan Raya New York, semalam (Ahad waktu tempatan) yang merupakan hari terakhir mengundi awal untuk datuk bandar, kira-kira 151,000 orang telah mengundi. Ini merupakan jumlah tertinggi sejak pengundian dimulakan, dan bilangan pengundi di bawah usia 35 tahun juga lebih tinggi berbanding hujung minggu pertama. Perkara ini mengurangkan purata usia pengundi awal kepada 50 tahun.