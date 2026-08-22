Pengakuan Axios tentang kesan perang Iran terhadap salah satu sektor penting Amerika

Menurut agensi berita ABNA, Axios mengakui bahawa kesan daripada menghasut perang AS terhadap Iran telah mempengaruhi sektor pertanian dan sektor-sektor penting lain di negara tersebut.

Berdasarkan laporan ini, petani Amerika mengalami 2 pukulan akibat pencerobohan terhadap Iran kerana selain kenaikan mendadak harga bahan bakar dengan tibanya musim menuai soya, sebelum ini harga baja juga telah naik disebabkan ketegangan di rantau ini.

Dalam laporan ini, dengan memetik pengerusi salah satu persatuan petani kebangsaan di negeri Ohio, dinyatakan bahawa kenaikan harga bahan bakar menyebabkan kenaikan harga sebanyak 25,000 dolar AS sepanjang tahun ini berbanding harga Januari lalu.

John Newton, naib presiden hal ehwal ekonomi Persekutuan Biro Pertanian Amerika, juga berkata bahawa petani-petani ini berada di bawah tekanan yang teruk. Drew Kountz, pakar hal ehwal pertanian Universiti Missouri, juga merujuk kepada kenaikan harga bahan bakar dan berkata bahawa kebanyakan petani tidak mempunyai kapasiti dan ruang penyimpanan yang diperlukan untuk menampung turun naik harga melalui kontrak hadapan.