Sufi: Jika Iran Diserang, Infrastruktur Rantau Tidak Akan Selamat

Ali Sufi, Setiausaha Agung parti "Pembaharu Progresif", dalam temu bual berhubung gerakan baru musuh Amerika-Zionis dan kemungkinan serangan terhadap negara kita dalam satu atau dua minggu akan datang, menyatakan: "Saya meragui perkara seperti itu akan berlaku, kerana pihak lawan juga tahu bahawa perang ini bersifat serantau dan tidak boleh dihadkan kepada geografi Iran sahaja."

Beliau menambah: "Sebarang tindakan ketenteraan boleh menyebabkan rantau ini dilanda kekacauan, dan negara-negara di rantau ini, terutamanya negara-negara Teluk Parsi dan negara-negara Arab, telah menunjukkan bahawa perang habis-habisan akan sukar untuk mereka tanggung, kerana kesan perang sedemikian pasti akan melanda negara-negara mereka juga."

Amerika Perlu Membayar Harga Mahal

Aktivis politik ini meneruskan: "Jika infrastruktur Iran diserang, infrastruktur negara-negara lain di rantau ini juga tidak akan selamat. Sebaliknya, Amerika juga perlu membayar harga yang sangat mahal, dan hasil perang sedemikian bagi pihak lawan juga tidak pasti dan tidak jelas."

Menyentuh keupayaan Iran untuk menghadapi kemungkinan perang, beliau berkata: "Iran telah menunjukkan bahawa ia memiliki kemudahan dan mekanisme yang diperlukan untuk perang; sudah tentu dalam penilaian jangka panjang, perkara seperti skala kemudahan kedua-dua pihak atau keadaan ekonomi Iran mungkin akan dinilai, tetapi dalam apa jua keadaan, rundingan masih berterusan dan belum tamat."

Setiausaha Agung parti "Pembaharu Progresif" berhubung beberapa kenyataan keras pegawai Amerika-Zionis mencatat: "Pada pendapat saya, kenyataan-kenyataan ini lebih bersifat bercakap besar daripada benar-benar akan membawa kepada tindakan operasi."