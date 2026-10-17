Guardian: Mengapa Eropah mengenakan sekatan terhadap Rusia tetapi tidak berbuat apa-apa terhadap Israel?

Menurut laporan agensi berita Abna, akhbar Britain Guardian melaporkan bahawa kerajaan-kerajaan Eropah secara praktikal tidak mengambil sebarang tindakan untuk menghentikan pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Mereka tidak menghentikan penjualan senjata kepada rejim Zionis mahupun mengenakan sekatan perdagangan terhadap rejim ini.

Berdasarkan laporan ini, kegagalan Eropah untuk meminta pertanggungjawaban kabinet rejim Zionis telah menjejaskan kredibiliti dan pengaruh negara-negara ini di peringkat global. Kesatuan Eropah mengenakan sekatan terhadap Rusia kerana perang Ukraine tetapi masih mempunyai hubungan normal dengan rejim Zionis.

Dalam laporan ini dinyatakan: „Trend ini menunjukkan kewujudan standard dua kali di negara-negara Eropah dan komitmen palsu terhadap hak asasi manusia. Keganasan polis di negara-negara ini terhadap penyokong Palestin telah menjadi perkara biasa. Sedangkan mereka hanya menggunakan hak kebebasan bersuara. Isu Palestin selepas 3 tahun telah menjadi ujian sebenar untuk mengukur demokrasi orang Eropah.“