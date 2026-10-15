Al-Hindi: Israel gagal memulihkan wibawanya yang hilang

Menurut laporan agensi berita ABNA daripada saluran Al-Ahd, «Muhammad Al-Hindi», Timbalan Setiausaha Agung gerakan Jihad Islam Palestin, dalam perbualan dengan saluran Al-Masirah Yaman berkata: rantau ini menentang usaha untuk menundukkannya daripada Amerika Syarikat, dan «Israel» gagal memulihkan wibawanya yang hilang.

Beliau menambah: kami menganggap negara-negara yang menyertai pertemuan Sharm el-Sheikh bertanggungjawab atas kelangsungan jenayah di Jalur Gaza.

Al-Hindi berkata: gerakan Hamas dan Jihad Islam akan menyertai Pertubuhan Pembebasan Palestin jika mencapai persetujuan mengenai asas-asas baru.

Beliau pada akhirnya menegaskan: peranan Pertubuhan Pembebasan Palestin dalam keadaan semasa digunakan untuk memajukan persetujuan dengan musuh «Israel».