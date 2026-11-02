ElBaradei: Serangan baru Amerika terhadap Iran adalah kegilaan semata-mata

Menurut laporan kumpulan antarabangsa agensi berita ABNA, Mohammed ElBaradei, mantan Ketua Pengarah IAEA, bertindak balas terhadap kemungkinan penyambungan semula serangan tentera Amerika terhadap Iran, memberi amaran bahawa sebarang serangan baru Washington terhadap Tehran tidak akan menghasilkan apa-apa selain penyebaran keganasan dan kemusnahan.

ElBaradei dalam mesejnya menegaskan: sebarang serangan Amerika yang lain terhadap Iran adalah kegilaan semata-mata dan hanya akan membawa kepada lebih banyak keganasan dan kemusnahan; rantau kita, khususnya, akan membayar harga yang tinggi untuk tindakan sedemikian.

Beliau juga meminta mereka yang mempunyai pengaruh dan kesan terhadap Presiden Amerika Donald Trump untuk meyakinkannya agar menahan diri daripada sebarang tindakan tentera baru terhadap Iran.

ElBaradei, yang mengetuai IAEA dari tahun 1997 hingga 2009, dalam tahun-tahun lepas juga telah berulang kali memberi amaran tentang akibat penciptaan ketegangan tentera terhadap Iran.

Dalam krisis berkaitan program nuklear Iran, beliau telah menegaskan keperluan menyelesaikan perbezaan melalui jalan diplomasi dan mengelakkan pilihan tentera.