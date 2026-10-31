Reaksi diplomat Iran terhadap kenyataan Perdana Menteri Britain mengenai isu nuklear

Menurut laporan agensi berita Abna, Nasser Kanani, Duta Besar Republik Islam Iran di Algeria, dalam akaunnya di salah satu rangkaian sosial bertindak balas terhadap kenyataan Perdana Menteri Britain mengenai perjanjian untuk memusnahkan keupayaan nuklear Iran dan pembukaan penuh Selat Hormuz.

Kanani memetik kata-kata Perdana Menteri Britain yang berkata: "Kami mahukan perjanjian yang akan memusnahkan keupayaan nuklear Iran dan menjamin pembukaan penuh Selat Hormuz."

Duta Besar Iran menulis: "Ya, penjajah lama dan baharu tidak akan berpuas hati dengan apa-apa yang kurang daripada ini; mereka berusaha untuk melucutkan segala alat kuasa daripada bangsa-bangsa agar akhirnya dapat menelan mereka sepenuhnya!"