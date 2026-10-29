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Komander Mohebbi: realiti Selat Hormuz ditentukan di lapangan, bukan di ruang siber

29 Oktober 2026 - 18:54
News ID: 1884193
Source: ABNA
Komander Mohebbi: realiti Selat Hormuz ditentukan di lapangan, bukan di ruang siber

Juru cakap Kor Pengawal Revolusi Islam berkata: realiti Selat Hormuz ditentukan di langit, darat dan laut; bukan di ruang siber dan bilik perang media Amerika

Menurut laporan agensi berita ABNA, Komander Hossein Mohebbi, timbalan hubungan awam dan juru cakap Kor Pengawal Revolusi Islam, dengan menerbitkan mesej di salah satu rangkaian sosial menyatakan: CENTCOM, pembunuh kanak-kanak! Krisis Suez 1956 mendedahkan tabir keterbatasan kuasa Britain; sejarah kadang-kadang berbalik di titik strategik. Buktikan dakwaan penambakan ranjau Hormuz dengan bukti bebas, bukan dengan kenyataan!

Beliau menambah: realiti Selat Hormuz ditentukan di langit, darat dan laut; bukan di ruang siber dan bilik perang media Amerika

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