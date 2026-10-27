Mejar Jeneral Rezaei: keselamatan di Asia Barat harus bersifat endogen

Menurut laporan agensi berita Abna, Mejar Jeneral Mohsen Rezaei dalam temu bual televisyen selepas berakhirnya mesyuarat empat pihak Iran, Pakistan, Turki dan Arab Saudi mengenai keselamatan dan kestabilan serantau, berkata: kerjasama serantau ini sepatutnya bermula sejak lama dahulu, dan lawatan pegawai tinggi Turki, Pakistan dan Arab Saudi menunjukkan bahawa ancaman Amerika tidak mempunyai pengaruh besar terhadap negara-negara dunia.

Setiausaha Majlis Keselamatan Nasional Tertinggi dengan merujuk kepada ketahanan rakyat Iran dan wibawa angkatan tentera semasa perang ketiga yang dipaksakan, menegaskan: suasana baharu dan positif telah terbentuk di rantau ini dan dalam dialog dengan pegawai tinggi Turki, Pakistan dan Arab Saudi, dan hasil ketahanan rakyat Iran semakin hari semakin ketara.

Mejar Jeneral Mohsen Rezaei seterusnya merujuk kepada hasil mesyuarat ini dan berkata: pegawai tinggi Turki, Pakistan dan Arab Saudi berpendapat bahawa penyelesaian masalah rantau ini terletak pada kebersamaan keempat-empat negara antara satu sama lain; kami mencapai kesimpulan bahawa keselamatan di Asia Barat harus bersifat endogen, sebarang campur tangan asing harus dicegah, dan ditekankan bahawa rejim Zionis harus berundur dari selatan Lubnan, dari selatan Syria, dari Gaza dan tebing barat sungai Jordan dan menghentikan pencerobohan.