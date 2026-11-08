Tentera Laut IRGC: Jangan hiraukan fantasi komander CENTCOM

Menurut laporan agensi berita Mehr, Biro Perhubungan Awam Tentera Laut IRGC dalam satu kenyataan mengumumkan letupan dan kebakaran dua kapal tangki minyak di Selat Hormuz.

Teks kenyataan ini adalah seperti berikut:

Beberapa saat lalu, dua kapal tangki minyak yang melanggar peraturan — satu di kawasan timur Selat Hormuz dan satu lagi di Selat Hormuz — yang bertujuan melalui laluan tidak sah, selepas melanggar periuk api, sedang terbakar dalam api yang sangat besar.

Kedua-dua kapal tangki ini, yang dengan pelbagai pelanggaran dan mematikan sistem navigasi serta penentududukan mereka, cuba melalui laluan tidak sah di Selat Hormuz, selepas melanggar periuk api meletup dan sedang terbakar.

Tentera Laut IRGC memberi amaran: sebagaimana yang telah diumumkan sebelum ini, mana-mana kapal dan bot yang bekerjasama dengan tentera Amerika yang agresif dan merampas, melanggar peraturan Iran di Selat Hormuz dan memasuki zon larangan, pasti akan melanggar periuk api, oleh itu jangan hiraukan fantasi komander CENTCOM.