Kekalahan Republikan, gegaran susulan serangan terhadap Iran; Trump akan menjadi lebih lemah

Alaeddin Boroujerdi, anggota Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Majlis Perundingan Islam, dalam satu temu bual, merujuk kepada kekalahan Republikan dalam pilihan raya Amerika, menilai peristiwa ini wajar diucapkan tahniah kepada bangsa Iran dan menegaskan: Trump layak menerima kekalahan ini, dan tanpa keraguan, peristiwa ini adalah salah satu gegaran susulan serangan terhadap negara kita dan akan membawa kesan yang lebih lanjut.

Boroujerdi, dengan menyatakan bahawa peperangan telah dipaksakan kepada bangsa Iran, menyatakan: Imam tercinta kita telah dijadikan syahid, kanak-kanak tidak berdosa Minab, penduduk Larestan dan di pelbagai tempat di Iran Islam telah dijadikan syahid; oleh itu sesungguhnya hati bangsa Iran menjadi sejuk dengan kekalahan ini, dan orang ramai bergembira dengan peristiwa ini.

Beliau dengan menegaskan bahawa sudah tentu tidak boleh membuat perbezaan hakiki antara Demokrat dan Republikan Amerika, menambah: kita menganggap Demokrat dan Republikan sebagai dua sisi mata wang yang sama. Amerika dikenali dengan ciri-ciri keangkuhannya dan sejarah jenayah yang dilakukannya terhadap umat manusia, dan esensi ini tidak akan berubah dengan pertukaran parti yang memerintah.

Anggota Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar parlimen dengan merujuk sejarah jenayah Amerika di dunia menegaskan: Amerika adalah satu-satunya negara yang menggunakan bom atom dan membunuh beramai-ramai ratusan ribu manusia tidak berdosa di Hiroshima dan Nagasaki. Amerika juga telah melakukan pelbagai jenayah di pelbagai negara di dunia yang tidak perlu lagi diceritakan.

Boroujerdi mencatat: oleh itu harus dibezakan antara dua perkara; kekalahan Trump dalam pilihan raya adalah perkara yang wajar diucapkan tahniah kepada bangsa Iran yang agung, kerana beliau layak menerima kekalahan sedemikian dan orang ramai bergembira dengan peristiwa ini, tetapi esensi Republikan dan Demokrat dari sudut pandangan kita tidak mempunyai perbezaan asas antara satu sama lain.