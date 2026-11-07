Dasar strategik Amerika Syarikat terhadap Iran tidak berubah dengan perubahan kerajaan

Hassan Hanizadeh, dalam temu bual dengan wartawan Abna, merujuk kepada kenyataan Pemimpin Revolusi bahawa berharap kepada perubahan tingkah laku sistem penguasaan melalui pertukaran parti dan puak atau pemberian konsesi kepada Amerika adalah tanggapan yang salah, menyatakan: pengalaman 47 tahun lepas Republik Islam Iran dalam berinteraksi dengan Amerika adalah pengalaman yang berat dan penuh pengajaran; kerana sepanjang empat dekad ini, pelbagai kerajaan daripada kedua-dua parti Demokrat dan Republikan telah berkuasa di Amerika, namun pendekatan umum negara ini terhadap Iran masih kekal agresif dan konfrontasi.

Beliau menambah: dasar strategik Amerika Syarikat terhadap Iran tidak mengalami sebarang perubahan asas, dan perubahan yang berlaku adalah terutamanya bersifat taktikal dan dalam kaedah pelaksanaan. Oleh itu, tanggapan bahawa perubahan luaran dalam struktur politik dan pertukaran parti di Amerika boleh menjadi asas kepada pembentukan hubungan yang berbeza antara Tehran dan Washington adalah tanggapan yang tidak betul.

Pakar hal ehwal antarabangsa dengan merujuk kepada prestasi pelbagai kerajaan Amerika menegaskan: semasa kepresidenan Barack Obama dan Joe Biden, sekatan meluas di bidang ekonomi, sosial dan keselamatan dikenakan terhadap Iran, dan pada zaman Donald Trump kaedah konfrontasi Amerika berubah daripada instrumen tekanan dan perang lembut kepada pendekatan ketenteraan dan konfrontasi langsung.

Hanizadeh meneruskan: kita tidak sepatutnya mengubah penilaian kita terhadap dasar makro Amerika berdasarkan perubahan kerajaan dan aliran politik negara ini; kerana Washington dalam pendekatannya mengutamakan kepentingan strategik dan besarnya serta kepentingan rejim Zionis, dan perkara ini juga dapat diperhatikan dalam interaksi dengan negara-negara merdeka.

Beliau dengan menyatakan bahawa kenyataan Pemimpin Revolusi berasal daripada pengalaman tahun-tahun lepas dalam menghadapi dasar Amerika, berkata: terutamanya dalam bulan-bulan lepas, serangan yang dinisbahkan kepada Amerika telah menyebabkan kerosakan kepada infrastruktur Iran, dan pusat perubatan, sekolah dan kemudahan perkhidmatan juga termasuk dalam sasaran yang terjejas.

Pakar hal ehwal antarabangsa pada akhirnya mencatat: keseluruhan perkembangan dan pengalaman sejarah ini boleh menjadi pengajaran kepada pelbagai aliran politik negara dan lebih menunjukkan keperluan untuk memperkukuh perpaduan dan kohesi dalaman dalam menghadapi dasar hegemonik Amerika.