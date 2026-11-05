Baqaei: Menteri Luar Negeri Jerman membenarkan jenayah perang yang paling keji

Menurut laporan agensi berita Abna, Ismail Baqaei dalam reaksi terhadap kenyataan Menteri Luar Negeri Jerman yang membenarkan pencerobohan tentera Amerika dan rejim Zionis terhadap Iran, di halaman peribadinya menulis:

«Suatu ketika Canselor Merz dengan teruja telah mengumumkan bahawa Israel dengan menyerang Iran „melakukan kerja kotor kami." Namun hanya beberapa bulan kemudian, canselor yang sama mengeluh tentang kos 100 bilion euro perang ini kepada ekonomi Eropah! Kini menteri luar negerinya telah berazam untuk membenarkan pencerobohan tentera terhadap Iran. Dia telah jatuh dalam keadaan tidak peduli dan kemerosotan moral sehingga tidak memberi perhatian kepada kos kemanusiaan dan jenayah yang dilakukan, juga tidak memahami kerugian ekonominya kepada negaranya sendiri dan Eropah. Peribahasa Jerman menasihatkan bahawa „seseorang harus belajar daripada kerugian." Namun „Hans yang cuai" bukanlah orang yang belajar daripada pengajaran.»