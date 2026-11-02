75 serangan udara dan peluru berpandu Arab Saudi terhadap Yaman dalam 24 jam lepas

Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik Al-Masirah, Brigedier Jeneral Yahya Sari, jurucakap angkatan tentera Yaman, berkata: Tentera udara Arab Saudi dalam 24 jam lepas, menggunakan pesawat pejuang F-15 dan Typhoon yang berlepas dari pangkalan Khamis Mushait dan Taif, melakukan 75 serangan udara dan peluru berpandu terhadap sasaran awam di wilayah Saada, Taiz, Amran, Ibb, Dhamar, Lahij, Hodeidah dan Al-Jawf.

Yahya Sari dalam mesej yang disiarkan di rangkaian sosial menambah: Serangan peluru berpandu terhadap Yaman juga dilakukan dari wilayah Jizan di selatan Arab Saudi, yang mengakibatkan kematian dan kecederaan sebilangan orang awam.

Menurut jurucakap angkatan tentera Yaman, jumlah keseluruhan serangan udara dan peluru berpandu Arab Saudi sejak bermulanya peningkatan ketegangan terhadap Yaman telah mencapai 3,830.