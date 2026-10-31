Reaksi Araghchi terhadap kenyataan Canselor Jerman; tiada lagi garis merah

Menurut laporan agensi berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, sebagai tindak balas terhadap kenyataan terkini Canselor Jerman, berkata: apabila serangan udara AS dan Israel ke atas Iran bermula tahun lalu, Tuan Merz menyambut baik serangan tersebut. Beliau berkata "Mereka melakukan kerja kotor Eropah"!!

Araghchi meneruskan: 100 bilion euro tidak bermakna berbanding dengan pukulan hebat dan memusnahkan yang akan dikenakan oleh angkatan bersenjata kuat Iran terhadap mereka yang berani menceroboh negara kita.

Di akhir, Araghchi menegaskan: tiada lagi garis merah.

Menurut laporan Mehr, Canselor Jerman, sambil mengakui kesan ekonomi berat akibat perang yang dipaksa oleh Amerika-Zionis terhadap Iran, mengumumkan bahawa kenaikan harga tenaga dalam lapan bulan lepas telah membebankan syarikat dan pengguna Eropah dengan kos lebih daripada 100 bilion euro.