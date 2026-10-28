Kemalvandi: hari ini industri nuklear Iran telah mencapai kematangan penuh

Menurut laporan agensi berita Abna, jurucakap dan timbalan hal ehwal antarabangsa, perundangan dan parlimen Pertubuhan Tenaga Atom Iran, dalam temu bual dengan program «Dunia Hari Ini» saluran berita, sambil menjelaskan kepentingan pembangunan tenaga nuklear di dunia, memaparkan matlamat dan kepentingan kehadiran delegasi Iran dalam Persidangan Antarabangsa Tenaga Nuklear di Korea Selatan dan menyatakan: industri nuklear di dunia terbahagi kepada dua bahagian — tenaga dan bukan tenaga. Perubatan nuklear, pertanian dan industri termasuk dalam bidang aplikasi teknologi nuklear dalam sektor bukan tenaga, dan pengeluaran elektrik nuklear membentuk bahagian penting industri nuklear.

Beliau menambah: persidangan peringkat menteri keenam dalam bidang tenaga nuklear sedang berlangsung di Korea Selatan. Mungkin salah satu sebab peningkatan perhatian terhadap isu ini dalam tahun-tahun kebelakangan ini ialah cabaran alam sekitar di peringkat global; isu yang telah menjadi salah satu kebimbangan serius masyarakat dunia dan semakin menyerlahkan keperluan beralih kepada tenaga nuklear.

Sambil menyebut keperluan pembangunan tenaga bersih di peringkat global, beliau berkata: hari ini isu ini tidak terhad kepada Iran sahaja, malah ia melibatkan masa depan umat manusia. Kita harus menghasilkan elektrik dengan tahap pencemaran minimum. Sebagai contoh, loji nuklear Bushehr sehingga kini telah menghalang pelepasan kira-kira 86 juta tan bahan pencemar dan menjimatkan penggunaan 132 juta tong minyak.

Beliau menambah: dalam keadaan sekarang, jika kita dapat mengurangkan pelepasan karbon, kita juga telah membantu negara-negara jiran; kerana kesan alam sekitar tidak terhad kepada sempadan geografi dan boleh mempengaruhi pelbagai negara. Oleh itu, penganjuran persidangan seumpama ini amat penting, dan adalah perlu bagi Republik Islam Iran mempunyai kehadiran yang aktif dan berkesan di dalamnya serta mengemukakan pandangan, idea dan penyelesaiannya untuk mengurangkan masalah dan cabaran umat manusia.