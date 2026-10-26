Pegawai tinggi Iran: Kami tidak berunding mengenai program nuklear

Menurut laporan agensi berita Abna memetik Al-Arabi Al-Jadid, seorang pegawai tinggi Iran dalam temu bual dengan agensi berita Reuters menegaskan bahawa Iran tidak akan berunding mengenai program nuklearnya sebelum Amerika menjawab tuntutannya.

Pegawai tinggi Iran ini juga menegaskan bahawa mesyuarat Tehran dengan kehadiran negara-negara anggota pakatan Mekah tidak akan membincangkan program nuklear Iran.

Mesyuarat empat pihak Tehran bermula petang ini Isnin atas cadangan Pakistan dan dengan bantuan serta sokongan Republik Islam Iran.

Mejar Jeneral Mohsen Rezaei, setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi negara kita, mempengerusikan mesyuarat ini, dan Asim Munir, panglima tentera Pakistan, Khalid bin Salman, menteri pertahanan Arab Saudi, dan Ibrahim Kalin, ketua badan perisikan Turki, adalah wakil kepada ketiga-tiga negara tersebut.

Keselamatan serantau, kesan pencerobohan tentera, penerusan pencerobohan dan bantuan kepada rakyat Palestin dan Lubnan yang tertindas adalah antara topik perbincangan dalam mesyuarat ini.