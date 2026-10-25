Kesinambungan kehadiran Trump dan Netanyahu akan mempercepatkan kemerosotan penguasaan Amerika

Abdolrahim Ansari dalam satu temu bual, dengan merujuk kepada pilihan raya Amerika dan Israel, berkata: Dari sudut propaganda, kekalahan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu dalam pilihan raya pasti akan menguntungkan Iran; kerana ramai di dunia akan menganggap Iran sebagai punca kekalahan ini, dan perkara ini boleh menjadi cerminan kekuatan Republik Islam di pentas antarabangsa; negara yang bukan sahaja tidak menyerah kepada tekanan, malah menghina para penceroboh.

Beliau menambah: Walau bagaimanapun, pada pandangan saya, Iran tidak begitu menginginkan kekalahan Netanyahu dan Trump dalam pilihan raya; kerana pada dasarnya tidak bergantung pada perginya atau kekalnya mereka, dan nasib pilihan raya kedua-duanya juga tidak menentukan baginya.

Ansari meneruskan: Netanyahu dan Trump dengan tindakan mereka telah mengasingkan Amerika dan Israel di peringkat global dan menampilkan imej kedua-dua rejim ini dalam pendapat umum dunia sebagai penjenayah. Kebodohan mereka juga menyebabkan kekalahan dan kehilangan kredibiliti arus media Barat; arus yang sebelum ini beroperasi ke arah penghasilan naratif yang dikehendaki Zionisme.

Pakar masalah antarabangsa menegaskan: Tindakan kedua-duanya telah menjadikan keadaan hidup lebih sukar bagi rakyat Amerika dan Israel dan sangat menurunkan kedudukan antarabangsa kedua-duanya.

Dengan menyatakan bahawa kesinambungan kehadiran Trump dan Netanyahu boleh memburukkan lagi keadaan Amerika dan Israel, beliau berkata: Kesinambungan kehadiran kedua-duanya berkuasa akan mempercepatkan proses kemerosotan penguasaan Amerika.

Ansari seterusnya menyatakan: Sebaliknya, jika orang lain berkuasa, mereka mungkin akan cuba dengan memutihkan tindakan Amerika dan rejim Zionis, meletakkan semua kesalahan kepada Trump atau Netanyahu dan menampilkan struktur yang memerintah sebagai terlepas dari tanggungjawab.

Beliau menyatakan: Walau bagaimanapun, berkuasanya orang-orang baru tidak akan mencipta perubahan asas dalam pendekatan bermusuhan Amerika dan Israel terhadap Iran; terutamanya di Israel yang, pada pandangannya, struktur yang memerintah masih terdedah kepada kesinambungan jenayah dan tindakan bermusuhan.