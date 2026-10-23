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Mokhber: Perang psikologi Trump dan Netanyahu berbau keputusasaan

23 Oktober 2026 - 21:22
News ID: 1881718
Source: ABNA
Mokhber: Perang psikologi Trump dan Netanyahu berbau keputusasaan

Pembantu Pemimpin Revolusi menulis dalam siaran yang diterbitkan: Perang psikologi dan ancaman Trump dan Netanyahu lebih berbau keputusasaan daripada kekuatan.

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mohammad Mokhber, penasihat dan pembantu Pemimpin Revolusi, sebagai reaksi terhadap bualan pemimpin Amerika Syarikat dan rejim Zionis, menulis dalam siaran di salah satu rangkaian sosial: Perang psikologi dan ancaman Trump dan Netanyahu lebih berbau keputusasaan daripada kekuatan.

Beliau menambah: Iran mengetahui kelemahan musuh, dan kejutan di lapangan serta tuas minyak dan tenaga boleh mengacaukan persamaan.

Penasihat dan pembantu Pemimpin Revolusi dalam bahagian akhir mesejnya mengingatkan: Di rantau ini akan kekal sebuah bangsa yang telah tinggal di sana selama ribuan tahun, dan rejim Zionis hanya boleh memikirkan tentang «ketiadaan» dirinya sendiri.

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