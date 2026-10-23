Kebisuan Agensi terhadap serangan ke atas kemudahan nuklear Iran tiada tandingan

Menurut laporan agensi berita ABNA, Perwakilan Iran di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Vienna, pada ulang tahun ke-70 pengesahan Perlembagaan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa, dengan kritikan keras terhadap piawaian berganda dan kebisuan badan-badan pentadbir Agensi terhadap pencerobohan tentera Amerika Syarikat dan rejim Zionis ke atas kemudahan nuklear Iran, menegaskan bahawa Agensi bukan sekadar organisasi «pemantau» dan pengesahan tidak seharusnya menutupi hak sah negara anggota untuk penggunaan aman tenaga nuklear.

Teks penuh kenyataan Perwakilan Tetap Republik Islam Iran di Vienna adalah seperti berikut:

«Tujuh puluh tahun selepas pengesahan Perlembagaan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) pada 23 Oktober 1956, penilaian asas mengenai tahap dan kadar pematuhan terhadap prinsip dan matlamat dokumen penubuhan Agensi adalah perlu. Oleh itu, ulang tahun ini haruslah lebih daripada sekadar peluang untuk meraikan; hari ini harus berfungsi sebagai detik untuk refleksi kritis, akauntabiliti institusi dan komitmen semula terhadap pelaksanaan penuh, tidak berat sebelah dan tanpa diskriminasi Perlembagaan.»