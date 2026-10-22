Macron: Kami katakan sejak awal bahawa perang Iran bukan perang kami; kami penyokong keamanan

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik laman web Élysée, Emmanuel Macron, Presiden Perancis, hari ini Rabu dalam ucapannya mengumumkan: saya ingin bercakap tentang lawatan kerja yang baru-baru ini saya lakukan ke rantau ini (Asia Barat) dan yang kini sedang kami akhiri. Jelas bahawa rantau Teluk Parsi dalam beberapa bulan kebelakangan ini mengalami ketidakstabilan teruk akibat perang yang bermula pada 28 Februari (dengan pencerobohan haram Amerika terhadap Tehran).

Presiden Perancis meneruskan: konflik ini menyebabkan tindakan balas daripada Iran, penutupan Selat Hormuz dan ketidakstabilan seluruh rantau; keadaan yang mempengaruhi keselamatan setiap negara dan bahkan ekonomi kami. Kesan daripada perkara ini, yang kami ketahui dengan baik, telah secara langsung mempengaruhi warganegara kami selama berbulan-bulan; selain itu dengan mendekatnya akhir musim panas, keadaan bertambah buruk dan syarat keselamatan menjadi lebih kritikal.

Emmanuel Macron kemudian menambah: Perancis sejak hari pertama sentiasa bertindak sebagai faktor keamanan dan kestabilan. Kami mengumumkan sejak awal bahawa ini bukan perang kami, kami tidak membuat keputusan sedemikian, dan keamanan serta kestabilan di rantau ini adalah keutamaan kami. Terdapat pelbagai saluran rundingan antara Iran dan Amerika Syarikat serta dengan negara lain, yang tujuannya adalah memperbaiki dan menenangkan keadaan. Ini dianggap sebagai tujuan utama diplomasi.