Pertemuan Speaker Majlis Syura Islam dengan Pemimpin Revolusi

Menurut laporan agensi berita Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, Speaker Majlis Syura Islam, telah bertemu dan berbincang dengan Yang Mulia Ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Pemimpin Revolusi Islam.

Dalam pertemuan ini, perkembangan terkini peperangan ketenteraan, ekonomi dan kognitif musuh Amerika-Zionis telah dibincangkan, dan penekanan diberikan kepada pengukuhan komponen kekuatan negara, peranan berkesan ahli Majlis Syura Islam dalam memelihara dan mengukuhkan perpaduan sosial dan kesatuan nasional, kesinambungan kehadiran sedar dan pencegahan umat yang diutus dalam perhimpunan di lapangan, serta tumpuan kerajaan dan parlimen untuk bekerjasama dalam meleraikan simpulan masalah ekonomi dan kehidupan rakyat dan memajukan urusan berkaitan rakan strategik negara.

Speaker Majlis Syura Islam juga dalam pertemuan ini telah membentangkan laporan tentang aktiviti wakil rakyat sejak bermulanya peperangan ketiga yang dipaksakan sehingga kini dan program parlimen semasa dan akan datang untuk menyelesaikan masalah dan kesulitan negara.