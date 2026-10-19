Qalibaf: Kami akan berhadapan dengan mereka yang bersubahat dalam pembunuhan anak-anak kami

Menurut laporan agensi berita Abna, Mohammad Bagher Qalibaf, Pengerusi Majlis Syura Islam, dengan menerbitkan catatan di salah satu rangkaian sosial, menulis: Institusi Pengurusan Data Teluk Parsi sedang dalam perjalanan.

Beliau meneruskan, dengan menujukan kepada kerajaan, dana pelaburan dan syarikat serantau: kami menyarankan agar tidak memberikan sebarang sumber kepada syarikat kecerdasan buatan atau data yang membantu pencerobohan tentera atau terlibat dalam pembunuhan beramai-ramai kanak-kanak. Bukan pembiayaan, bukan saham, bukan tanah, bukan tenaga. Sesiapa yang membantu mereka, akan berhadapan dengan tindakan paksaan kami.