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Qalibaf: Kami akan berhadapan dengan mereka yang bersubahat dalam pembunuhan anak-anak kami

19 Oktober 2026 - 11:06
News ID: 1880036
Source: ABNA
Qalibaf: Kami akan berhadapan dengan mereka yang bersubahat dalam pembunuhan anak-anak kami

Pengerusi Majlis Syura Islam, dengan menerbitkan catatan amaran kepada kerajaan serantau, menulis: sekiranya kemudahan diperuntukkan kepada syarikat kecerdasan buatan yang bersubahat dalam pembunuhan anak-anak kami, anda akan berhadapan dengan tindak balas kami.

Menurut laporan agensi berita Abna, Mohammad Bagher Qalibaf, Pengerusi Majlis Syura Islam, dengan menerbitkan catatan di salah satu rangkaian sosial, menulis: Institusi Pengurusan Data Teluk Parsi sedang dalam perjalanan.

Beliau meneruskan, dengan menujukan kepada kerajaan, dana pelaburan dan syarikat serantau: kami menyarankan agar tidak memberikan sebarang sumber kepada syarikat kecerdasan buatan atau data yang membantu pencerobohan tentera atau terlibat dalam pembunuhan beramai-ramai kanak-kanak. Bukan pembiayaan, bukan saham, bukan tanah, bukan tenaga. Sesiapa yang membantu mereka, akan berhadapan dengan tindakan paksaan kami.

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