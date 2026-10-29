Mesyuarat empat pihak Tehran; langkah pertama ke arah memperkukuh kerjasama keselamatan serantau

Agensi berita ABNA: Persetujuan Iran, Pakistan, Turki dan Arab Saudi untuk meneruskan dialog adalah tanda keinginan empat aktor serantau penting untuk memperkukuh perundingan politik dan keselamatan dalam keadaan krisis yang semakin meruncing di Asia Barat; satu proses yang kejayaannya bergantung kepada transformasi persefahaman awal kepada mekanisme kerjasama praktikal

Mesyuarat empat pihak pertama Iran, Pakistan, Turki dan Arab Saudi telah diadakan pada Isnin, 4 Aban 1405 di Tehran; mesyuarat yang dalam konteks perkembangan keselamatan serantau dan keperluan untuk menyemak semula kaedah pengurusan krisis boleh menjadi titik permulaan babak baharu perundingan serantau

Sambutan oleh Mohsen Rezaei, setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Republik Islam Iran, terhadap Putera Khaled bin Salman, menteri pertahanan Arab Saudi, Asim Munir, panglima angkatan tentera Pakistan, dan Ibrahim Kalin, ketua perkhidmatan perisikan Turki, menunjukkan tumpuan inisiatif ini pada peringkat penting pembuatan keputusan politik, pertahanan dan keselamatan. Komposisi peserta juga menunjukkan bahawa dialog mempunyai kapasiti untuk menangani spektrum isu strategik dan keselamatan serantau

Pencapaian terpenting yang diumumkan daripada mesyuarat itu ialah persetujuan empat negara untuk meneruskan dialog dengan tujuan memperkukuh kerjasama dua hala dan pelbagai hala, termasuk dalam bidang keamanan dan keselamatan serantau. Walaupun kenyataan akhir tidak menyebut persetujuan khusus mengenai mekanisme pelaksanaan, agenda terperinci atau penubuhan institusi keselamatan bersama, persetujuan untuk meneruskan perundingan boleh dinilai sebagai langkah awal untuk mewujudkan saluran komunikasi tetap antara empat aktor serantau yang berpengaruh

Kepentingan proses ini menjadi lebih jelas apabila mengambil kira perbezaan pandangan dan persaingan masa lalu antara beberapa negara peserta. Iran dan Arab Saudi dalam tahun-tahun kebelakangan ini telah mengikuti jalan pemulihan hubungan dan pengurangan ketegangan, dan penyertaan serentak Turki dan Pakistan boleh memperluas skop perundingan melebihi hubungan dua hala dan menyediakan asas untuk meneliti isu keselamatan bersama. Walau bagaimanapun, transformasi potensi ini kepada kerjasama mampan memerlukan pengurusan perbezaan dan penetapan kepentingan bersama yang boleh dilaksanakan

Dari perspektif strategik, mesyuarat Tehran selari dengan pendekatan memastikan keselamatan serantau oleh negara-negara serantau; pendekatan yang menekankan pengukuhan kepercayaan bersama, peningkatan tanggungjawab aktor serantau dan pengurangan pergantungan kepada susunan keselamatan yang dipaksakan dari luar. Dalam kerangka ini, penelitian punca ketidakstabilan, pendudukan dan ekspansionisme rejim Zionis serta akibat agresi ketenteraan AS dan rejim ini terhadap Iran boleh menjadi salah satu paksi penting dialog akan datang; walaupun kenyataan yang diterbitkan tidak memberikan butiran tentang topik yang dibincangkan dalam mesyuarat

Akhirnya, kriteria utama kejayaan inisiatif Tehran bukanlah semata-mata penganjuran mesyuarat, tetapi kesinambungan dialog dan pencapaian beransur-ansur persetujuan praktikal dalam bidang keselamatan serantau. Jika empat negara dapat mengubah persefahaman awal kepada perundingan tetap, kerjasama dalam pengurusan krisis dan mekanisme pembinaan kepercayaan, mesyuarat ini boleh menjadi langkah berkesan ke arah pembentukan keselamatan serantau endogen; satu jalan yang pelaksanaannya bergantung kepada kehendak politik dan tahap fleksibiliti pihak-pihak terhadap perbezaan