Menurut laporan agensi berita Abna, majalah «The Atlantic» melaporkan bahawa «Abdulrahman Muhammad Al-Sayed», senator terpilih dari Parti Demokrat dari negeri Michigan, dalam kenyataannya yang terang-terangan dengan menyentuh peranan merosakkan Washington dalam perang Gaza menegaskan: «Kami membantu genosid, kami memberikan senjata kepada pelakunya dan kami terlibat dalam jenayah ini; itulah kebenarannya.»

Dengan menyentuh statistik syuhada yang menggerunkan di Gaza, beliau menambah bahawa sekurang-kurangnya 70 ribu orang — yang sekurang-kurangnya separuh daripadanya adalah kanak-kanak — kehilangan nyawa dalam jenayah ini dan ini adalah angka minimum.

Ahli politik Amerika ini dengan mengkritik piawaian berganda para negarawan Washington mencatat bahawa jika negara lain melakukan kekejaman sedemikian, ia akan menghadapi reaksi paling keras.

Al-Sayed sebelum ini juga dalam kenyataannya dengan mengkritik kontrak penjualan bom seberat dua ribu paun bernilai 2.8 bilion dolar kepada rejim Zionis yang dibiayai daripada cukai rakyat Amerika, menuntut penghentian bantuan ini dan menegaskan: «Bom seberat dua ribu paun tidak pernah mengajar sesiapa, tidak memberi makan sesiapa dan tidak memberikan perkhidmatan kesihatan; bukannya menghantar bom untuk dijatuhkan ke atas sekolah, bajet ini harus digunakan untuk pendidikan dan kesihatan di dalam Amerika Syarikat.»