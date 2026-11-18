Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik Al-Nashra, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rejim Zionis, dalam reaksi terhadap pemilihan Metan Kahana sebagai Pengerusi Knesset baharu, menyifatkan langkah ini sebagai «aib abadi» dan berkata: Pengerusi Knesset dipilih secara sepihak dan dengan undi penyokong keganasan. Peristiwa ini adalah aib dalam sejarah Knesset.

Walaupun selepas kekalahan berulang rejim Zionis di pelbagai front peperangan, pendapat umum rejim ini dalam pilihan raya Knesset memberikan kekalahan teruk kepada Netanyahu, Netanyahu masih bercakap tentang pembentukan kerajaan perpaduan di bawah kepimpinannya dan mendakwa bahawa penduduk wilayah pendudukan menentang penyerahan pentadbiran rejim kepada mereka yang tidak menghormati lagu kebangsaannya dan menuntut perpaduan.

Netanyahu juga mencatat: Gadi Eisenkot, ketua parti «Yesh Atid» dan penanggung jawab pembentukan kabinet akan datang, Naftali Bennett, ketua parti «Yamina», dan Avigdor Lieberman, ketua parti «Israel Rumah Kita», bukannya perpaduan nasional, memilih untuk berada di sisi penyokong keganasan.

Knesset rejim Zionis semalam Selasa memilih Metan Kahana, calon parti «Yesh Atid», dengan sokongan ahli parlimen Arab dan dengan memperoleh majoriti 66 undi daripada jumlah 120 ahli, sebagai pengerusinya yang baharu. Beliau menggantikan Amir Ohana dari parti Likud.