Menurut laporan agensi berita ABNA memetik agensi berita Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rejim Zionis, hari ini Sabtu mendakwa: Pertemuan saya dengan Gadi Eisenkot (yang ditugaskan membentuk kabinet dalam rejim ini) mengesahkan pemahaman saya tentang kepentingan membentuk kabinet perpaduan pada peringkat ini.

Perdana Menteri rejim Zionis, yang jika kabinet dibentuk oleh Eisenkot dan beliau tersingkir daripada kuasa harus masuk penjara kerana pelbagai kes rasuah, merayu kepada Gadi Eisenkot, yang ditugaskan membentuk kabinet dalam rejim ini, dengan kata-kata berikut: Mari kita masuk ke perbincangan tanpa sebarang prasyarat dan ketepikan semua perbezaan. Kita harus mencapai persetujuan tentang keselamatan (rejim) Israel dan masa depannya, termasuk isu perkhidmatan tentera wajib. Kita harus membentuk kabinet perpaduan yang merangkumi semua parti dan aliran yang menyokong (rejim palsu) Israel. Mari kita duduk bersama di sebalik pintu tertutup dan tanpa sebarang prasyarat; ketepikan perbezaan dan sekatan bersama dan capai persefahaman.

Menurut laporan Russia Today, Benjamin Netanyahu, yang tidak melepaskan sebarang usaha untuk kekal berkuasa, menambah: Iran mahu memusnahkan Israel dan sekali lagi cuba menghidupkan semula program nuklearnya. Iran tidak akan teragak-agak menggunakan senjata nuklear terhadap kita.

Beliau, yang kerana kekalahan di hadapan Tehran dalam kedua-dua pencerobohan sebelumnya terhadap Iran juga berada di bawah tekanan peneroka pendudukan, dalam kenyataan demagogi mendakwa: Kita harus menghapuskan ancaman Iran sekali dan untuk selamanya!