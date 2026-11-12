Menurut laporan agensi berita Abna, Mejar Jeneral Mohsen Rezaei, Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi, menulis dalam akaunnya di salah satu rangkaian sosial: Jika Amerika mencetuskan perang lain terhadap Iran, semua pangkalan tentera yang terlibat dalam pencerobohan ini dari Asia Barat hingga Eropah akan menjadi sasaran sah serangan maut Iran.

Beliau meneruskan: Tiada jarak selamat dan tempat perlindungan selamat akan wujud bagi para penceroboh, dan tiada kekebalan apa pun akan kekal bagi pangkalan-pangkalan penceroboh.