Menurut laporan agensi berita ABNA, sejak pagi ini (Rabu), tiga kapal tangki pelanggar yang, tanpa mengambil kira amaran Tentera Laut Tentera dan dengan mematikan sistem navigasi, belayar di zon larangan di timur Selat Hormuz, terbakar dan berhenti selepas melanggar periuk api laut.

Hubungan Awam Tentera Laut Tentera menegaskan: sebarang pelayaran di Selat Hormuz bergantung kepada pematuhan peraturan yang diumumkan oleh angkatan tentera Republik Islam Iran, pelaksanaan penyelarasan yang diperlukan, pemilihan koridor maritim yang dibenarkan dan mengekalkan peralatan pintasan dan navigasi berfungsi, dan laluan tanpa mematuhi keperluan ini tidak akan menghasilkan apa-apa selain perlanggaran dengan periuk api laut dan kebakaran.