Beliau, sambil merujuk kepada situasi kehadiran angkatan laut Amerika dan negara-negara Eropah di rantau ini, menambah: Pada tempoh saya memikul tanggungjawab di Markas Besar Angkatan Bersenjata, laporan menunjukkan kehadiran antara 90 hingga 103 bot dan kapal di Teluk Parsi yang dimiliki oleh Amerika dan negara-negara Eropah termasuk Perancis dan England; tetapi hari ini tidak ada satu pun daripada kapal-kapal itu yang hadir di Teluk Parsi, dan angkatan mereka kerana takut akan peluru berpandu dan dron Iran ditempatkan di kawasan di luar Lautan Hindi.

Anggota Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Majlis Syura Islam menegaskan: Kekuatan dan keteguhan ini adalah berkat darah para syuhada yang memasuki medan dengan keikhlasan dan kejujuran.