Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik portal maklumat Kementerian Luar Negeri Mesir, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Ati dan Menteri Luar Negeri Pakistan Mohammad Ishaq Dar mengadakan perbualan telefon.

Dalam perbualan telefon ini, dibincangkan perkembangan serantau dan usaha yang sedang dijalankan untuk mengekang ketegangan dan mencegah perluasan rangka konflik.

Kedua-dua pihak seterusnya bertukar pandangan mengenai usaha dan cadangan yang dikemukakan untuk mengekang krisis dan menegaskan kepentingan penerusan penyelarasan dan kerjasama bersama untuk menyediakan keadaan bagi penyambungan semula dialog, proses diplomatik dan rundingan antara Amerika dan Iran.

Menteri Luar Negeri Mesir dan Pakistan juga menganggap perlu untuk memperhebat aktiviti diplomatik dan menyelaraskan usaha dalam rangka mekanisme empat pihak serantau bagi menyokong usaha mengurangkan keamatan ketegangan dan memulihkan kestabilan serantau.