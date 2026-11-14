Menurut laporan agensi berita ABNA, Amir Mejar Jeneral Hatami, Panglima Angkatan Tentera Republik Islam Iran, semasa melawat pameran sisa-sisa dron dan peluru berpandu yang ditembak jatuh oleh Pasukan Pertahanan Udara angkatan tentera, sambil menghargai usaha siang dan malam pejuang pasukan ini, menyatakan: musuh dengan menyediakan pelbagai alat dan kemudahan, berusaha mencapai matlamatnya di negara kita yang tercinta, namun berkat kesepakatan, usaha berterusan dan pengorbanan pejuang angkatan tentera, terutamanya pejuang pertahanan udara, gagal dalam merealisasikan matlamatnya.

Dengan menyebut sebahagian daripada pencapaian operasi yang dipamerkan dalam pameran ini, beliau menambah: pelbagai dron besar, peluru berpandu dan peralatan yang digunakan musuh yang telah ditembak oleh sistem pertahanan udara, dipamerkan di tempat ini dan menggambarkan sebahagian daripada kejayaan pejuang Pasukan Pertahanan Udara.

Panglima Angkatan Tentera dengan menyebut mesej pameran ini kepada musuh dan bangsa Iran mencatat: pameran ini di satu sisi menunjukkan bahawa tanah ini mempunyai tentera dan pejuang yang bersedia, berwaspada dan berkorban yang dalam apa jua keadaan mempertahankan negara dan hari ini lebih berazam dan lebih bersedia daripada sebelumnya di jalan mempertahankan Iran Islam; di sisi lain, ini menjelaskan kepada rakyat dan pejuang kita realiti bahawa musuh, bertentangan dengan imej yang dipaparkannya tentang kekuatan dan ketakterkalahannya melalui peperangan psikologi dan kognitif, terdedah dan peralatan serta kemudahan tenteranya boleh disasarkan di medan pertempuran.

Amir Mejar Jeneral Hatami dengan menekankan kesiapsiagaan berterusan Pasukan Pertahanan Udara dan pejuang angkatan tentera lain untuk menghadapi sebarang ancaman yang mungkin, menyatakan: Pasukan Pertahanan Udara dalam cahaya pengalaman dan pencapaian pertempuran lalu, tidak lalai sesaat pun daripada usaha meningkatkan kesiapsiagaannya dan telah mampu memperoleh kesiapsiagaan baharu; oleh itu, jika musuh sekali lagi melakukan kesilapan dan melakukan pencerobohan terhadap negara kita, ia akan menghadapi kerosakan yang lebih teruk.