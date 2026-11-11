Araghtchi kepada Guterres dan Grossi: Kecam perisytiharan Amerika

Menurut laporan agensi berita Abna, Seyed Abbas Araghtchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dalam surat kepada "António Guterres" Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Puan "Sanita Pavļuta-Deslandes" Pengerusi Majlis Keselamatan dan "Rafael Grossi" Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa berhubung "perisytiharan yang keji dan menyedihkan daripada Kementerian Luar Negeri Amerika berupa ganjaran sehingga 20 juta dolar Amerika sebagai pertukaran untuk pemberian maklumat tentang program nuklear aman Iran" menulis: "Republik Islam Iran meminta Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Majlis Keselamatan dan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa untuk mengecam perisytiharan yang keji ini secara jelas dan tanpa sebarang keraguan."

Araghtchi menegaskan: "Selain itu, diminta kepada Setiausaha Agung dan Majlis Keselamatan: segera menarik perhatian masyarakat antarabangsa terhadap akibat serius perisytiharan Amerika terhadap pemeliharaan keamanan dan keselamatan antarabangsa, dan dalam rangka tanggungjawab mereka menurut Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, menangani ancaman yang dibawa oleh tindakan Amerika terhadap keselamatan dan keamanan kemudahan nuklear, peralatan dan kakitangan yang berkaitan dengannya, serta menjadikan Amerika bertanggungjawab atas tindakan haramnya yang berterusan."

Teks penuh surat Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran kepada Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pengerusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa berhubung perisytiharan yang keji dan menyedihkan daripada Kementerian Luar Negeri Amerika berupa ganjaran sehingga 20 juta dolar Amerika sebagai pertukaran untuk pemberian maklumat tentang program nuklear aman Iran, 10 November 2026 (19 Aban 1405) adalah seperti berikut: