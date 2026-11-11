Hegseth dengan bantuan Republikan buat sementara terlepas daripada impeachment

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik saluran NBC News, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat dengan 211 undi setuju berbanding 204 undi menolak menghantar resolusi impeachment Pete Hegseth, menteri perang Amerika Syarikat, untuk diteliti ke jawatankuasa; tindakan yang secara praktikal membawa kepada terhentinya usaha ini.

Dalam pengundian ini, Thomas Massie, wakil Republikan dari negeri Kentucky, adalah satu-satunya anggota Republikan yang mengundi bertentangan dengan pendirian partinya.

Massie, yang merupakan pengkritik lama pentadbiran Donald Trump, pada hari Isnin mengemukakan resolusi 34 halaman dengan keistimewaan khas yang mengandungi lapan perkara tuduhan untuk impeachment menteri perang.

Menurut prosedur Dewan Perwakilan, resolusi dengan keistimewaan khas mesti diputuskan dalam dua hari bekerja perundangan; ini bermakna Dewan mesti mengambil tindakan ke atasnya, mengarkibkannya, atau menghantarnya ke jawatankuasa.

Wakil Republikan ini juga pada bulan September telah mengemukakan lapan perkara tuduhan terhadap Hegseth.

Beliau telah berkata bahawa menteri perang Amerika Syarikat telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, memulakan perang terhadap Iran tanpa mendapatkan kebenaran Kongres dan melakukan pelanggaran lain.

Pada masa itu, pengundian mengenai resolusi ini dihentikan selepas Mike Johnson, speaker Dewan Perwakilan, menjelang pilihan raya pertengahan penggal menamatkan sidang-sidang Dewan lebih awal.

Selain itu, Hakim Jeffries, pemimpin minoriti Demokrat di Dewan Perwakilan yang dijangka akan dipilih sebagai speaker Dewan ini pada bulan Januari, sebelum ini telah berkata bahawa Demokrat selepas mengambil kawalan Kongres tahun depan akan menyingkirkan Hegseth daripada jawatan ini.