Araghchi: Rakyat di rantau kami dan rakyat Amerika sudah jemu dengan rejim Zionis

Menurut laporan agensi berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi menulis dalam akaunnya di salah satu media sosial: Presiden Amerika telah memahami dengan jelas bahawa majoriti besar rakyat Amerika sangat membenci Israel.

Menteri Luar Negeri negara kami menambah: Perkara yang perlu diberi perhatian ialah dia nampaknya masih belum memahami punca perkara ini.

Araghchi berkata: Jelas bahawa rakyat Amerika sudah jemu dengan Israel yang menipu kerajaan-kerajaan Amerika dan mendorong mereka ke arah peperangan tanpa akhir. Kesabaran mereka sudah habis. Kesabaran rantau kami juga begitu.