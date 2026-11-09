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Araghchi: Rakyat di rantau kami dan rakyat Amerika sudah jemu dengan rejim Zionis

9 November 2026 - 12:24
News ID: 1888441
Source: ABNA
Araghchi: Rakyat di rantau kami dan rakyat Amerika sudah jemu dengan rejim Zionis

Menteri Luar Negeri, sebagai tindak balas terhadap kenyataan terbaru Trump mengenai pandangan pendapat umum Amerika terhadap rejim Israel, berkata: Rakyat di rantau kami, seperti juga warganegara Amerika, sudah jemu dengan penipuan Israel.

Menurut laporan agensi berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi menulis dalam akaunnya di salah satu media sosial: Presiden Amerika telah memahami dengan jelas bahawa majoriti besar rakyat Amerika sangat membenci Israel.

Menteri Luar Negeri negara kami menambah: Perkara yang perlu diberi perhatian ialah dia nampaknya masih belum memahami punca perkara ini.

Araghchi berkata: Jelas bahawa rakyat Amerika sudah jemu dengan Israel yang menipu kerajaan-kerajaan Amerika dan mendorong mereka ke arah peperangan tanpa akhir. Kesabaran mereka sudah habis. Kesabaran rantau kami juga begitu.

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