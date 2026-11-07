Mohsen Rezaei: jika anda memulakan peperangan, anda akan berhadapan dengan jawapan yang memusnahkan

Menurut laporan agensi berita Abna, Jeneral Mejar Mohsen Rezaei, setiausaha Majlis Tertinggi Keselamatan Negara, dengan menerbitkan catatan di salah satu rangkaian sosial, berbicara kepada negarawan Amerika, menulis: anda kalah dalam peperangan dan juga pilihan raya. Vance telah menerima kekalahan, Rubio berada di ambang keluar, Hegseth akan segera diberhentikan, dan komander CENTCOM kini telah menjadi podcaster!

Beliau menambah: sekarang tepat di Washington kita harus menyampaikan mesej ini ke telinga siapa bahawa jika anda memulakan peperangan, anda akan berhadapan dengan jawapan yang memusnahkan.