Kritikan Perwakilan Iran di Vienna terhadap pendekatan dwi Grossi

Menurut laporan agensi berita Abna, Perwakilan Iran di Vienna pada hari Rabu dengan menerbitkan mesej di salah satu rangkaian sosial menulis: «Rafael Grossi sekali lagi menyatakan kebimbangan tentang simpanan uranium diperkaya 60 peratus Iran, tetapi berdiam diri tentang pengeboman haram terhadap kemudahan nuklear aman Iran yang berada di bawah perlindungan.»

Dalam kesinambungan mesej ini dinyatakan: «Tindakan agresif ini juga menyasarkan asas undang-undang antarabangsa, Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklear (NPT) dan Perlembagaan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa.»

Perwakilan Iran dengan merujuk laporan terdahulu agensi itu menegaskan: «Grossi tahu betul bahawa Agensi Tenaga Atom Antarabangsa telah mengaudit setiap gram bahan nuklear Iran. Laporannya sendiri juga tidak pernah merekodkan penyimpangan walau satu gram daripada bahan ini.»

Dalam bahagian lain mesej ini ditegaskan: «Dalam Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklear tiada had atas yang ditetapkan untuk tahap pengayaan, dan tiada sesiapa yang mempunyai kuasa untuk secara sewenang-wenangnya menetapkan had atas rekaan.»

Perwakilan Iran di akhir, sambil mengkritik pendekatan dwi Ketua Pengarah agensi itu, mengemukakan persoalan mengapa beliau tidak menyatakan kebimbangan tentang pengumpulan tan bahan nuklear dengan pengayaan gred senjata dan plutonium di seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklear.

Grossi sebelum ini dalam temu bual dengan Radio Karakol Colombia, sambil mengulangi dakwaan politik tentang program nuklear aman Iran, mendakwa bahawa aktiviti yang dijalankan mempunyai beberapa dimensi membimbangkan dan Tehran tidak memberikan sepenuhnya ketelusan dan akses yang diminta oleh agensi itu.