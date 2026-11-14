Menurut laporan kantor berita ABNA, teks pengumuman Korps Pengawal Revolusi Islam adalah sebagai berikut:

Rakyat heroik dan agung Iran Islam, epik sejarah perlawanan delapan bulan Anda terhadap penindasan dan kesombongan kekuatan dunia telah membangunkan bangsa-bangsa dan membawa pemuda dari berbagai negara ke medan.

Putra-putra terhormat Anda di medan perang juga, dengan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terdorong oleh dukungan rakyat yang tak terbatas ini, terus menciptakan kejayaan.

Pejuang Angkatan Udara dan Antariksa Korps Pengawal satu jam yang lalu sebagai jawaban atas agresi udara musuh terhadap sebuah menara telekomunikasi di Sirik, menargetkan dan menghancurkan radar peringatan dini Amerika di pulau Bahrain.

Ini adalah peringatan serius kepada musuh untuk mengakhiri provokasi udara dan penyelundupan minyak di Selat Hormuz. Jika terjadi pengulangan pelanggaran dan agresi, Angkatan Udara dan Antariksa Korps Pengawal berada dalam kesiapan penuh untuk menghadapi tanpa batas.

Perusahaan-perusahaan pelanggar yang tertipu oleh musuh agresor akan menghadapi hukuman yang lebih berat.