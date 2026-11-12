Menurut laporan agensi berita Abna, Amir Kiumars Heidari, Timbalan Ketua Staf Umum Angkatan Bersenjata, dalam temu bual khas berita dalam menjelaskan konsep "tanpa had geografi" dalam bank sasaran Angkatan Bersenjata menyatakan: Kami dalam terminologi ketenteraan kami mendefinisikan perkara ini sebagai "sasaran sah".

Dalam menjelaskan konsep ini beliau berkata: Sasaran sah bermaksud bahawa jika sebuah pesawat dari mana-mana negara, sama ada negara-negara rantau Teluk atau negara lain di dunia, terbang ke arah langit negara kami dan mengebom sesuatu titik di tanah Iran, Angkatan Bersenjata kami mempunyai kebenaran untuk menyerang sasaran yang serupa di negara yang sama tempat pesawat penyerang berlepas.

Amir Heidari dengan menyebut apa yang beliau sifatkan sebagai perintah tegas Panglima Tertinggi, menegaskan bahawa pendekatan ini telah diambil kira dalam definisi sasaran sah Angkatan Bersenjata.

Dengan menyebut kesediaan Angkatan Bersenjata untuk menghadapi kemungkinan perang pada masa hadapan beliau menyatakan: Bank sasaran Angkatan Bersenjata untuk kemungkinan perang pada masa hadapan telah disediakan dan bersedia dan menunggu tandatangan oleh Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan penyampaian kepada komander tentera darat dan IRGC.

Timbalan Ketua Staf Umum Angkatan Bersenjata dengan menyatakan bahawa dalam penyediaan bank sasaran, had geografi tidak diambil kira, menambah: Sasaran yang dijangka tidak hanya terhad kepada wilayah geografi medan perang sebelumnya, dan wilayah di luarnya, termasuk titik-titik yang mungkin digunakan oleh Amerika atau Israel, telah diambil kira dalam bank sasaran ini.

Amir Heidari menegaskan: Sebaik sahaja pesanan Panglima Tertinggi diterima, tindakan-tindakan ini akan dilaksanakan, dan kini bank sasaran sudah bersedia, dan Angkatan Bersenjata juga berada dalam kesediaan penuh.

Amir Heidari dengan menegaskan bahawa respons Iran dalam kemungkinan perang pada masa hadapan akan menjadi respons yang menghantam dan menghancurkan, berkata: Respons kami kepada musuh tidak akan terhad kepada kerangka geografi medan perang sebelumnya dan akan merangkumi wilayah lain juga.