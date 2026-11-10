Penulis Ireland: Generasi baru Barat menyokong Palestin

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Pusat Maklumat Palestin, «Stephanie Chase», penulis Ireland, dalam sebuah artikel dalam akhbar «The Irish News», menegaskan bahawa akses tanpa tandingan kepada maklumat dalam dunia digital telah merampas keupayaan ahli politik dan media tradisional untuk menafikan apa yang berlaku di Jalur Gaza.

Beliau mencatatkan bahawa, berbeza dengan tanggapan sesetengah pihak, sokongan terhadap Palestin bukanlah «fesyen» atau gerakan pinggiran, sebaliknya reaksi mendalam daripada pelbagai lapisan masyarakat.

Chase, dengan menyentuh tekanan yang dikenakan ke atas tokoh budaya seperti «Sally Rooney» dan «Macklemore» yang kerana pendirian menyokong Palestin menghadapi sekatan kerja dan sosial, menambah: usaha kerajaan seperti Britain dan Amerika Syarikat untuk melabel aktivis Palestin hanya menunjukkan ketakutan mereka terhadap kekuatan gerakan ini.

Penulis ini di akhir memberi amaran bahawa generasi akan datang akan mengadili mereka yang berdiam diri terhadap jenayah Gaza, dan solidariti dengan Palestin akan menjadi gerakan yang melampaui batas politik dan media.