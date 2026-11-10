Baqai: Pengeluaran bahan yang diperkaya dari Iran sama sekali tidak dibincangkan

Menurut laporan agensi berita ABNA, Esmail Baqai, jurucakap Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, dalam temu bual dengan saluran televisyen Al-Mayadeen, dengan menjelaskan perkembangan terkini berkaitan rundingan Tehran dan Washington, mengumumkan pengurangan tempoh pelaksanaan pelan yang dicadangkan Iran daripada tujuh hari kepada dua hari dan menyifatkan langkah ini sebagai tanda kesungguhan dan niat baik Republik Islam Iran di jalan diplomasi.

Baqai, dengan menyentuh proses interaksi antara Iran dan Amerika Syarikat, menyatakan: Iran untuk menunjukkan kesungguhannya dalam memajukan jalan diplomatik, telah mengurangkan tempoh pelaksanaan cadangan yang dikemukakan daripada tujuh hari kepada dua hari.

Beliau mengkritik pendekatan pihak Amerika dalam rundingan dan menambah: di dalam kerajaan Amerika Syarikat terdapat kekeliruan yang jelas mengenai badan atau pegawai mana yang bertanggungjawab dan mempunyai kuasa untuk berunding dengan Iran, dan beberapa pegawai negara ini mengemukakan pendirian dan tuntutan yang bercanggah.

Jurucakap Kementerian Luar Negeri, dengan menyentuh kemungkinan pendirian Washington dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik negara ini, mencatatkan: nampaknya sebahagian daripada pendekatan ini berada di bawah pengaruh pengiraan politik domestik Amerika Syarikat dan pertimbangan berkaitan pilihan raya presiden tahun 2028.

Baqai juga, dengan mengkritik perubahan tuntutan Amerika Syarikat yang berterusan, menegaskan: Washington secara berterusan mengubah matlamat dan tuntutannya dan secara praktikal dengan pendekatan ini mengalihkan matlamat rundingan.

Beliau menegaskan bahawa Republik Islam Iran telah mengemukakan pendirian dan cadangannya secara telus dan melalui perantara, dan komunikasi antara pihak-pihak juga berterusan melalui pertemuan langsung dan panggilan telefon.

Keadaan terakhir kerjasama Iran dan Agensi

Jurucakap Kementerian Luar Negeri dalam bahagian lain temu bual ini menyentuh topik kerjasama nuklear Iran dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa dan berkata: pemeriksa Agensi kira-kira 10 hari lalu melawat Iran untuk melakukan pemeriksaan berkala terhadap loji janakuasa nuklear Bushehr.

Menurut Baqai, pemeriksaan yang dilakukan terhad kepada loji janakuasa nuklear Bushehr dan fasiliti nuklear yang dalam keadaan semasa terdapat kemungkinan untuk menyediakan prasyarat yang diperlukan untuk pemeriksaannya.

Dengan menyentuh kerosakan beberapa fasiliti nuklear lain di negara ini, beliau menyatakan: dalam keadaan semasa, tiada protokol dan mekanisme yang jelas untuk pemeriksaan fasiliti yang rosak, dan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa juga tidak mempunyai garis panduan yang jelas untuk melakukan pemeriksaan sedemikian.