Menurut laporan agensi berita ABNA memetik televisyen Bloomberg, Pete Hegseth, Menteri Perang Amerika Syarikat, tanpa menyebut sifat damai program nuklear Tehran dan dengan campur tangan biadab dan terbuka dalam hal ehwal dalam negeri Iran, mendakwa: tidak semestinya disukai, tetapi boleh menjadi perlu. Seseorang harus berdiri menentang penerusan program persenjataan nuklear Iran! Selama 47 tahun tiada presiden yang ingin melakukan ini! Anda tidak boleh membenarkan mereka mendapatkan bom atom!

Menteri Perang Amerika Syarikat untuk melarikan diri daripada tekanan meluas Kongres yang dikawal Demokrat mengenai impeachment dirinya, mendakwa: sejarah akan menilai Trump dengan sangat baik dan lembut! Kami tidak bimbang tentang impeachment. Esok pagi saya akan mengadakan sidang media mengenai perkara ini di Pentagon.