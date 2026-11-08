Demonstrasi Zionis menentang Netanyahu di Tel Aviv

Menurut laporan agensi Abna yang memetik Al-Manar, ratusan Zionis di Tel Aviv dengan mengadakan demonstrasi besar-besaran meminta para pemimpin arus pembangkang dalam rejim Zionis membentuk kabinet gabungan dengan penyertaan parti-parti Arab. Arus pembangkang yang dikenali sebagai «Blok Perubahan» memperoleh 67 kerusi dan parti-parti Arab 19 kerusi dalam pilihan raya parlimen rejim.

Zionis yang menyertai demonstrasi ini mengumumkan bahawa pembentukan kabinet pembangkang dan parti-parti Arab adalah satu-satunya jalan untuk menamatkan kuasa Netanyahu dan memulakan fasa politik baharu dalam rejim Zionis.

Mereka menegaskan bahawa gabungan Netanyahu telah kalah dalam pilihan raya rejim dan kehilangan majoriti.

Media rejim Zionis malam tadi melaporkan bahawa Isaac Herzog, ketua rejim, secara rasmi menugaskan Gideon Saar, ketua parti Yesh Atid, untuk membentuk kabinet.

Saar akan mempunyai tempoh 28 hari untuk membentuk kabinetnya, yang boleh dilanjutkan 14 hari lagi (jumlah 42 hari).