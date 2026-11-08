Penekanan calon pilihan raya presiden Perancis terhadap sokongan kepada Palestin

Menurut laporan agensi Abna yang memetik Anadolu, «Jean-Luc Mélenchon» pemimpin parti sayap kiri «La France insoumise» (Perancis yang Enggan Tunduk) dan calon pilihan raya presiden 2027 negara ini, dalam perhimpunan pilihan rayanya di wilayah Bourget di utara Paris, menjelaskan pendirian dan programnya mengenai perkembangan di Asia Barat.

Mélenchon dengan menekankan sokongan kepada rakyat Palestin berkata: «Kami akan membantu secara langsung dalam usaha menentang pembunuhan beramai-ramai di Gaza dan dalam menghadapi penggabungan berperingkat Tebing Barat kepada rakyat Palestin.»

Beliau menambah: «Kapal-kapal Perancis, jika perlu, akan mengiringi armada yang menuju ke Gaza yang dimobilisasi untuk mempertahankan hak bangsa Palestin.»

Ahli politik Perancis ini juga mengumumkan penentangannya terhadap pendudukan berperingkat Tebing Barat, selatan Lubnan dan Dataran Tinggi Golan oleh rejim pendudukan dan berkata Paris tidak akan menerima tindakan tersebut.

Mélenchon dalam bahagian lain kenyataannya menekankan keperluan mengambil langkah praktikal untuk menyokong komuniti Kristian di Palestin dan Lubnan dan berkata komuniti ini berada di bawah tekanan sekatan dan gangguan.

Jean-Luc Mélenchon, pemimpin parti «La France insoumise», adalah salah seorang tokoh utama arus kiri Perancis yang sebelum ini juga menyertai pilihan raya presiden negara ini. Beliau menduduki tempat ketiga dalam pilihan raya 2022 dengan memperoleh kira-kira 22 peratus undi.

Mélenchon dalam program pilihan rayanya 2027 telah mengumumkan dasar luar yang bebas daripada Amerika Syarikat dan NATO, sokongan kepada hak rakyat Palestin, penentangan terhadap penempatan dan penggabungan tanah Palestin serta pengenaan sekatan terhadap kabinet Benjamin Netanyahu sebagai paksi utama dasar luarnya.